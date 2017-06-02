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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Личные вещи принцессы Леи выставили на торги

Аукционный дом Profiles in History выставил на торги личные вещи актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс, которые скончались в конце 2016 года. Об этом сообщает Associated Press.

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В числе лотов — вещи Рейнольдс со съемок «Поющих под дождем», а также предметы со съемочной площадки «Звездных войн», в том числе бронзовая статуэтка Йоды. Часть средств, вырученных с продажи, пойдет на нужды фондов, занимающихся вопросами психического здоровья.

Фишер умерла в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года от остановки сердца. Ее мать скончалась на следующий день. Известно, что Фишер страдала таким психическим заболеванием, как биполярное аффективное расстройство.

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