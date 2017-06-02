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18:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Девятилетний студент ВолГТУ удивил жюри техконкурса своей работой

Ученик 3-го класса гимназии № 1 Волгограда Иван Коробов занял первое место на VI Международной учебно-практической конференции «Первые шаги» со своей работой «Устройство блока питания. Необходимость его использования при эксплуатации электроприборов».

Стоит отметить, что третьеклассник Ваня — слушатель факультета довузовской подготовки ВолГТУ. На конкурс он представил действующую модель устройства, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу вуза.

Иван Коробов обучается по индивидуальной программе, на конкурс он представил технический проект с элементами исследовательской работы — «Регулируемый блок питания».

Умения и знания юного студента, продемонстрированные им перед жюри, не оставили равнодушными именитых преподавателей и ученых.

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