Девятилетний студент ВолГТУ удивил жюри техконкурса своей работой

Стоит отметить, что третьеклассник Ваня — слушатель факультета довузовской подготовки ВолГТУ. На конкурс он представил действующую модель устройства, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу вуза.

Иван Коробов обучается по индивидуальной программе, на конкурс он представил технический проект с элементами исследовательской работы — «Регулируемый блок питания».

Умения и знания юного студента, продемонстрированные им перед жюри, не оставили равнодушными именитых преподавателей и ученых.