В Аше выпал крупный град и прошёл смерч
Сотрудники МЧС предупреждают о шквалистом ветре и грозах.
Сотрудники МЧС предупреждают о шквалистом ветре и грозах.
Град величиной с орех выпал в Аше, сообщают очевидцы в одной из групп в социальной сети.
Сегодня, 2 июня, жители Аши обсуждают в соцсетях град, который выпал утром. Пользователей поразил размер осадков.
Отметим, что в МЧС региона накануне сообщали о прохождении атмосферного фронта, который принесёт с собой шквалистый ветер, грозы, дожди и град.