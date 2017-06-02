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13:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Аше выпал крупный град и прошёл смерч

Сотрудники МЧС предупреждают о шквалистом ветре и грозах.

Град величиной с орех выпал в Аше, сообщают очевидцы в одной из групп в социальной сети.

Сегодня, 2 июня, жители Аши обсуждают в соцсетях град, который выпал утром. Пользователей поразил размер осадков.

Отметим, что в МЧС региона накануне сообщали о прохождении атмосферного фронта, который принесёт с собой шквалистый ветер, грозы, дожди и град.

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