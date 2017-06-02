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13:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Ливни, град и сильный ветер ожидаются в Поволжье

Данные МЧС по регионам.

В Поволжье вновь ухудшается погода. В ряде регионов ожидаются сильные порывы ветра, ливни, град, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ряде районов Кировской области прогнозируются дожди, местами пройдут грозы, порывы ветра будут достигать 17 м/с. В ГУ МЧС по региону отмечают, что возможны аварии на системах коммунальных и электроснабжения с возникновением ЧС не выше муниципального уровня. В Саратовской области, по данным местного гидрометцентра, ожидается гроза, при грозе усиление западного ветра до 15−18 м/с, возможен град. В Татарии 2 июня ожидаются грозы и сильные ветра, кратковременные усиления юго-западного ветра до 15−20 м/с (в Казани до 18 м/с), возможен град.

Неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются и в Оренбургской области, где ближайшие сутки ожидается гроза, местами усиление ветра порывы 13−18м/с, днём в отдельных районах — ливень. Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью газового или электрооборудования.

Предупреждение о резком ухудшении погоды распространило ГУ МЧС по Башкирии. По данным спасателей, во второй половине дня и вечером 2 июня, в первой половине ночи 3 июня местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, грозы, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с. В управлении напоминают, что при сильном ветре следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», — подчёркивают спасатели.

В регионах Поволжья существует вероятность аварийных ситуаций на всей протяженности ЛЭП и линий связи, также возможны аварийные ситуации, связанные с замыканием проводов, их обрывом, отключение электроподстанций, связанные с износом систем и линий связи. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и линий связи, обрушением слабо закреплённых конструкций и рекламных щитов, падением деревьев, обрушением кровли зданий и сооружений. Также прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с ухудшением видимости на дорогах области.

В Нижегородской области, Пермском крае и Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами грозы. Порывы ветра могут достигать 14−20 м/с. В Марий Эл — местами грозы, порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. На территории Чувашии опасные природные явления и неблагоприятные природные явления не прогнозируются: ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь (осадки — 1 мм), днем порывы ветра до 17 м/с. В Ульяновской области будет облачно, местами сильный дождь и гроза, при грозе порывы ветра составят 16−21 м/с.

Отметим, что в Самарской области 1 июня в результате прохождения грозового фронта в населённом пункте Ясная Поляна были повреждены крыши 10 частных жилых домов (три разрушены полностью), три опоры и 200 метров линий электропередач, а также 200 метров газопровода низкого давления. В результате происшествия пострадавших нет. Без электричества и газа оставались 20 частных жилых домов с населением 66 человек, в том числе 15 детей.

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