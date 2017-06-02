В омском дендросаду расцвела золотистая ель-мутант
Дерево является творением известного омского ученого Герберта Гензе, имя которого носит дендросад в Омске.
Дерево является творением известного омского ученого Герберта Гензе, имя которого носит дендросад в Омске.
Уникальное дерево получилось в результате мутации. Когда дендролог обнаружил в своем саду несколько веточек с желтыми концами, он стал черенковать и беречь саженцы, из которых в результате и получилась золотистая ель.
Как сообщили в
«Весной, когда начинает свое движение живительная влага, то она у золотой ели в первую очередь питает иголки, расположенные от основания до середины ветви, а кончики запаздывают с пробуждением. Здесь зерна хлорофилла, скорее всего, развиваются позднее», — говорится в сообщении.
Увидеть золотистую ель вживую можно в глубине дендросада во время экскурсионных программ, которые проходят там с 1 июня.