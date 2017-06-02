В омском дендросаду расцвела золотистая ель-мутант

Уникальное дерево получилось в результате мутации. Когда дендролог обнаружил в своем саду несколько веточек с желтыми концами, он стал черенковать и беречь саженцы, из которых в результате и получилась золотистая ель.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Омской области, ель выглядит золотистой только весной, когда начинается движение соков. Желтый ореол окружает дерево несколько дней. Окраску листьям и иголкам придают растительные пигменты, главный из которых — хлорофилл.