Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
Путин рассказал американскому режиссеру о своей охране
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
СМИ опубликовали перевод песни «Ах, Одесса» на украинский язык
В ДНР предложили захватить Донбасс за неделю
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
13:16 (мск), источник: СуперОмск

В омском дендросаду расцвела золотистая ель-мутант

Дерево является творением известного омского ученого Герберта Гензе, имя которого носит дендросад в Омске.

Уникальное дерево получилось в результате мутации. Когда дендролог обнаружил в своем саду несколько веточек с желтыми концами, он стал черенковать и беречь саженцы, из которых в результате и получилась золотистая ель.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Омской области, ель выглядит золотистой только весной, когда начинается движение соков. Желтый ореол окружает дерево несколько дней. Окраску листьям и иголкам придают растительные пигменты, главный из которых — хлорофилл.

«Весной, когда начинает свое движение живительная влага, то она у золотой ели в первую очередь питает иголки, расположенные от основания до середины ветви, а кончики запаздывают с пробуждением. Здесь зерна хлорофилла, скорее всего, развиваются позднее», — говорится в сообщении.

Увидеть золотистую ель вживую можно в глубине дендросада во время экскурсионных программ, которые проходят там с 1 июня.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Утвержден перечень продуктов, разрешенных к ввозу из Турции в РФ
Трамп объяснил зарубежным лидерам свое решение по климату
Черногория запретила въезд почти 150 украинцам и россиянам
ЦБ РФ начал работу над созданием национальной криптовалюты
Герман Греф посулил России «десятилетие надежд»
СМИ узнали о попытке Трампа отменить санкции против России
«ВИМ-Авиа» на две недели отменила все чартерные рейсы
Спорт
Российские клубы в еврокубках 2017/18: даты, возможные соперники Изучаем всех соперников наших команд в следующем еврокубковом сезоне
Авто
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна ФГУП НАМИ, выступающее генеральным подрядчиком проекта «Кортеж», запатентовало внешность автомобиля «с типом кузова седан»
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь