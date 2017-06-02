Самолет из Уфы в Сочи прилетел с опозданием на 15 часов
Boeing 777 авиакомпании «ВИМ-Авиа» должен был вылететь из столицы Башкортостана в Сочи накануне, в 16:30 по местному времени, однако пассажирам пришлось провести в аэропорту около 15 часов.
Boeing 777 авиакомпании «ВИМ-Авиа» должен был вылететь из столицы Башкортостана в Сочи накануне, в 16:30 по местному времени, однако пассажирам пришлось провести в аэропорту около 15 часов.
Как выяснилось, причиной задержки рейса стала техническая неисправность воздушного судна. В 07:45 по местному времени пассажиры все же вылетели в Сочи, но на другом самолете такой же марки.
Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров задержанного авиарейса, норм Воздушного кодекса РФ и законодательства, регламентирующего общие правила воздушных перевозок пассажиров и требования к их обслуживанию. В Сочи самолет приземлился в 8:22 по московскому времени.