Самолет из Уфы в Сочи прилетел с опозданием на 15 часов

Как выяснилось, причиной задержки рейса стала техническая неисправность воздушного судна. В 07:45 по местному времени пассажиры все же вылетели в Сочи, но на другом самолете такой же марки.

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров задержанного авиарейса, норм Воздушного кодекса РФ и законодательства, регламентирующего общие правила воздушных перевозок пассажиров и требования к их обслуживанию. В Сочи самолет приземлился в 8:22 по московскому времени.