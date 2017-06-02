Раскрыт секрет цепкости клещей

Дагмар Войгт и Станислав Горб из Кильского университета в Германии использовали микроскоп, чтобы изучить сложную структуру ножек собачьего клеща (Ixodes ricinus), при помощи которых членистоногое цепляется за свою жертву, пишет New Scientist.

Клещ имеет четыре пары ходильных ножек, каждая из которых обладает эластичными сегментами, придающими ей большую гибкость. Каждая ножка завершается изогнутым круглым когтем, который хорошо подходит для обхватывая крошечных волокон, например, миниатюрных волос на животном. Между когтями клеща расположены небольшие подушечки, состоящие из трех лепестков, скрепленных крошечными пластинками.