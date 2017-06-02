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13:17 (мск), источник: Моя Планета

Раскрыт секрет цепкости клещей

Немецкие энтомологи впервые до мельчайших деталей изучили строение клеща, и выяснили, что удерживаться на гладких поверхностях этим членистоногим помогают липкие подушечки, спрятанные между когтями на ножках.

Источник: РИА "Новости"

Дагмар Войгт и Станислав Горб из Кильского университета в Германии использовали микроскоп, чтобы изучить сложную структуру ножек собачьего клеща (Ixodes ricinus), при помощи которых членистоногое цепляется за свою жертву, пишет New Scientist.

Клещ имеет четыре пары ходильных ножек, каждая из которых обладает эластичными сегментами, придающими ей большую гибкость. Каждая ножка завершается изогнутым круглым когтем, который хорошо подходит для обхватывая крошечных волокон, например, миниатюрных волос на животном. Между когтями клеща расположены небольшие подушечки, состоящие из трех лепестков, скрепленных крошечными пластинками.

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«Существует несколько гипотез о том, как клещам удается цепляться к различным поверхностям. Большинство ученых до настоящего времени предполагали, что эти членистоногие цепляются когтями. Однако наше исследование доказывает адгезионные (клейкие) свойства подушечек на лапках клеща», — заявил Войгт.

Ученые обнаружили, что поверхности подушечки, когти и концы ножек клеща содержат резилин — эластомерный белок, который делает ножки членистоногого упругими, в результате чего площадь контакта с жертвой увеличивается.

«Мы были удивлены эластичностью когтей клещей и наличием у них резилина. Насколько нам известно, это первое обнаружение резилина в когтях членистоногих», — добавил Войгт.

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