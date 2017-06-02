Ушел из жизни экс-генеральный директор АвтоВАЗа Алексей Николаев

Прощание состоится 3 июня с 11:00 в Спасо-Преображенском соборе (Революционная, 19). Похороны пройдут в 13:20 на Баныкинском кладбище (Центральный район, ул. Баныкина, 41).

Алексей Васильевич родился 31 января 1935 г. в семье крестьян деревни Медведково Ярославской области. В 1950 г. окончил семь классов и по 1952 г. учился в ремесленном училище Ярославля, по окончании которого работал наладчиком металлорежущих станков на Ярославском автозаводе.

Всю жизнь Николаев посвятил машиностроению. В 1964 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

В 1967 г. Алексей Николаев начал свою трудовую деятельность на Волжском автомобильном заводе в должности старшего инженера технолога корпуса «шасси» механосборочного производства. В дальнейшем работал: заместителем начальника цеха шасси-3, начальником цеха мотор-1, начальником цеха шасси-1, начальником ремонтно-механического цеха МСП.

Спустя 30 лет трудовой деятельности и продвижения по карьерной лестнице в январе 1996 г. Алексей Васильевич занял главный пост предприятия и стал президентом АО «АвтоВАЗ».

За успехи в работе и активную общественную деятельность Алексей Васильевич награжден орденами: «Октябрьской Революции», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». В 1980 г. ему была присуждена Государственная премия СССР в области техники.