Сквер имени Тараса Шевченко в Новосибирске не устроил националистов

Против были приверженцы националистических движений, которые около семи раз атаковали Центр национально-культурной автономии украинцев, били стекла и рисовали свастику. Сегодня, 2 июня, комиссия мэрии Новосибирска по присвоению наименований отложила решение о присвоении скверу возле Заксобрания НСО названия «Сквер имени Тараса Шевченко». Дело в том, что сквера как такового еще нет, а, значит, до проведения кадастровых работ именовать нечего. Из признаков благоустройства на пустыре — лишь памятник Тарасу Шевченко, установленный осенью 2015 года, пара верб и две калиновые аллеи. — В 2014 году было 200 лет со дня рождения великого поэта Тараса Шевченко. Тогда среди прочих мероприятий мы решили соорудить бюст этого гения украинского народа и облагородить сквер возле памятника. Там сейчас пустырь, — рассказывает председатель Центра национально-культурной автономии украинцев Новосибирска Владимир Павук. — Уже на стадии сооружения памятника мы посадили там две вербы — это внучки той вербы, которую Шевченко посадил на Мангышлаке, будучи в ссылке, и две калиновые аллеи — 25 кустов. Поэт очень любил это дерево и около 200 раз воспевал в своих произведениях именно калину. Сейчас мы работаем над эскизным проектом этого сквера. На стеле памятника из камня выкованы слова Шевченко, сказанные 150 лет назад: «Обнимитесь же, братья мои. Молю вас, умоляю!». Они как никогда актуальны сегодня для всего славянского народа, считает Павук. С Новосибирском у Шевченко связь довольно-таки косвенная, но есть. В нашем городе есть улица Шевченко и Шевченковский жилмассив в Октябрьском районе. В годы Великой Отечественной войны экспонаты музея им. Шевченко перевезли в наш город, где они хранились в недостроенном Оперном театре. После освобождения Киева в 1944 году экспозицию вернули на родину.

Тем не менее, предложение Центра национально-культурной автономии украинцев установить в нашем городе бюст великого поэта встретило сопротивление со стороны радикально настроенных политических движений.

— Когда мы сооружали памятник в 2014—2015 годах, было немало противников. Писали петиции мэру, губернатору. В нашем Центре в этот период семь раз били окна, расписывали всякими оскорблениями стены, двери и прочее, — продолжает Владимир Павук. Категория недовольных всегда найдется, считает общественник, однако основная масса людей их поддерживает. Об этом говорят результаты голосования на муниципальном портале, где более 70% голосовавших высказались за присвоение скверу имени Тараса Шевченко. Члены Общественной палаты НСО также высказались в пользу появления сквера с таким названием в Новосибирске. — Я слышала об этом сквере, знаю, что Центр национально-культурной автономии украинцев Новосибирска заявлялся на получение гранта от правительства на его строительство. Кажется, они даже уже его получили, — рассказывает член Комиссии по культуре, духовно-нравственному патриотическому воспитанию и международным отношениям Людмила Монахова. — Памятник хороший, я недавно была в Заксобрании, еще раз его посмотрела. Лично я не против того, чтобы был такой памятник и такой сквер в Новосибирске. Это же величайший деятель культуры, мировой культуры. А что касается выступлений националистов, то я здесь уже ничему не удивляюсь. Отношусь негативно ко всем выступлениям такого рода.

Председатель комиссии Общественной палаты НСО по вопросам местного самоуправления, ЖКХ и градостроительства Владимир Ермола тоже считает, что радикальные настроения — скорее исключение из правил.