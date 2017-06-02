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16:42 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: В ближайшее время ситуация на дорогах Калининграда ещё усугубится

Транспортная ситуация на улицах Калининграда в ближайшие месяцы серьёзно осложнится. Об этом рассказал глава Калининграда Александр Ярошук во время рабочего выезда в пятницу, 2 июня.

Источник: Калининград.Ru

— Ситуация, как мы знаем, ещё усугубится. Начнётся ремонт на улицах Емельянова, Дзержинского, Невского, Московском проспекте. Много развязок строится, которые улучшат транспортную ситуацию в дальнейшем, — сообщил Ярошук.

Мэр Калининграда в очередной раз извинился перед жителями города и попросил набраться терпения «очень ненадолго», чтобы потом «ездить по новым дорогам».

В 2017 году планируют отремонтировать пять улиц Калининграда — Емельянова, Дзержинского, проспект Калинина, выезд из города на Невского и Московский проспект от Литовского вала до границ областного центра. Работы на Московском уже начались.

В 2018 году запланированы работы на 21-й магистрали областного центра. Среди них Ленинский и Советский проспекты, улицы Черняховского, Кутузова, Портовая, Нарвская, Герцена, Фрунзе, Судостроительная, вторая часть Московского проспекта, проспекты Мира и Победы. Большую часть работ проведут в ночное время.

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