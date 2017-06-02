Когда в Минске будут закрывать движение из-за парада

Закрывать проспект Машерова будут от улицы Даумана до проспекта Победителей. Проехать будет нельзя 5, 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00. В это время будет проходить тренировка роты почетного караула.

Проезд закроют как для личных автомобилей, так и для общественного транспорта. ГАИ советует водителям заранее планировать маршруты. Во время репетиций парада изменятся схемы движения автобусов № 29, 44 136. Они поедут по проспекту Машерова, улице Богдановича, проспекту Победителей туда и обратно с остановками на станции метро Няміга.

Подготовила Яна БОГДАНОВА.