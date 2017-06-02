В Казахстане начались сборы летчиков армейской авиации

К сборам привлечены летчики, штурманы и инженерно-технический состав. Контрольные полеты производились на вертолетах: Ми-8, Ми-17, Ми-171Ш, Ми-35 и Хьюи UH-1H-II. К предстоящим полётам предшествовала тщательная наземная подготовка, сдача зачётов на допуск, тренажи.

«Первый день сборов начался с организации и проведения командирских полётов, которые являются показательными. Это своего рода эталон в организации и проведения полётов, начиная с предполётной подготовки, постановки задач и заканчивая разбором. На сборах проверялись инструкторско-методические знания и совершенствовались личные навыки лётчиков-инструкторов, а также отрабатывалось взаимодействие экипажей с группой руководства полетами», ― отметили в Минобороны.

В ходе проведения сборов летчикам армейской авиации предстоит выполнить полеты, совершенствуя при этом полученные навыки в технике пилотирования, навигации. Также будут отработаны ночные полеты с использованием авиационных очков ночного видения на боевое применение по атакам наземных целей, выполнение спасательных работ над водной поверхностью и проведение работ по тушению пожара с применением водосливного устройства «БЭМБИ».

«Особое внимание уделяется профессиональной подготовке лётчиков. Безопасность полётов — главное в авиации, от этого зависит боеготовность и своевременность выполнения задач. Военный лётчик должен уметь не только хорошо летать, но и руководить полётами, обучать молодой лётный состав», ― отметил начальник армейской авиации управления боевой и физической подготовки войсковой части 25745 Мурат Мусабеков.

Как отметили в ведомстве, сборы лётного состава армейской авиации завершатся в середине июля текущего года.