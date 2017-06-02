В Казахстане начались сборы летчиков армейской авиации
В соответствии с планом боевой подготовки cил воздушной обороны ВС РК проходят сборы по подготовке лётного состава армейской авиации, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В соответствии с планом боевой подготовки cил воздушной обороны ВС РК проходят сборы по подготовке лётного состава армейской авиации, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
К сборам привлечены летчики, штурманы и
«Первый день сборов начался с организации и проведения командирских полётов, которые являются показательными. Это своего рода эталон в организации и проведения полётов, начиная с предполётной подготовки, постановки задач и заканчивая разбором. На сборах проверялись
В ходе проведения сборов летчикам армейской авиации предстоит выполнить полеты, совершенствуя при этом полученные навыки в технике пилотирования, навигации. Также будут отработаны ночные полеты с использованием авиационных очков ночного видения на боевое применение по атакам наземных целей, выполнение спасательных работ над водной поверхностью и проведение работ по тушению пожара с применением водосливного устройства «БЭМБИ».
«Особое внимание уделяется профессиональной подготовке лётчиков. Безопасность полётов — главное в авиации, от этого зависит боеготовность и своевременность выполнения задач. Военный лётчик должен уметь не только хорошо летать, но и руководить полётами, обучать молодой лётный состав», ― отметил начальник армейской авиации управления боевой и физической подготовки войсковой части 25745 Мурат Мусабеков.
Как отметили в ведомстве, сборы лётного состава армейской авиации завершатся в середине июля текущего года.