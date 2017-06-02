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16:26 (мск), источник: Sputnik.md

Будем ходить пешком: в Кишиневе закрывают маршруты троллейбусов

По улицам города будет ходить меньше единиц общественного транспорта, а движение некоторых троллейбусных маршрутов и вовсе приостановят.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. До конца лета по улицам Кишинева будет ездить меньше троллейбусов.

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Горожанам придется смириться с сокращением единиц общественного транспорта.

«В период 1 июня — 31 августа 2017 года управления электротранспорта сокращает число троллейбусов, выходящих на линию. Информация о программе работы троллейбусов размещена на сайте предприятия», — отмечено на сайте управления электротранспорта Кишинева.

По информации структуры, движение троллейбусов маршрутов № 11 и 16 на летний период приостановлено.

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