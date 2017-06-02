Будем ходить пешком: в Кишиневе закрывают маршруты троллейбусов
По улицам города будет ходить меньше единиц общественного транспорта, а движение некоторых троллейбусных маршрутов и вовсе приостановят.
По улицам города будет ходить меньше единиц общественного транспорта, а движение некоторых троллейбусных маршрутов и вовсе приостановят.
КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. До конца лета по улицам Кишинева будет ездить меньше троллейбусов.
Горожанам придется смириться с сокращением единиц общественного транспорта.
«В период 1 июня — 31 августа 2017 года управления электротранспорта сокращает число троллейбусов, выходящих на линию. Информация о программе работы троллейбусов размещена на сайте предприятия», — отмечено на сайте управления электротранспорта Кишинева.
По информации структуры, движение троллейбусов маршрутов № 11 и 16 на летний период приостановлено.