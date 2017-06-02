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14:58 (мск), источник: Om1.ru

У главы Таврического района арестовали имущество за сгоревшее служебное авто

Юрий Постовой должен возместить ущерб в 1,1 миллион рублей.

Появились подробности резонансного происшествия с главой Таврического района Омской области Юрием Постовым. История всплыла в апреле нынешнего года.

Чиновник ехал за рулем служебного Toyota Highlander 2012 года выпуска, однако в 10 километре от границы Таврического района у аула Жар-Агач Нововаршавского района машина загорелась и была полностью уничтожена огнем. При этом управлял иномаркой сам Постовой, в это время находившийся на больничном. Ущерб оценили в 1,1 миллион рублей.

Прокуратура потребовала наложить арест на имущество, но в Таврическом суде им отказали в этих требованиях, сообщает «Омск Здесь». Тогда как в Омской областном суде решение нижестоящей инстанции изменили, и теперь на имущество чиновника будет наложен арест.

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