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15:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Площадь Минина станет центральной площадкой празднования Дня города в Нижнем Новгороде 12 июня

Площадь Минина станет центральной площадкой празднования Дня города в Нижнем Новгороде 12 июня.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом директор департамента культуры горадминистрации Наталья Суханова сообщила в рамках пресс-конференции 2 июня.

Она сообщила, что основные торжества, посвященные 796-летию Нижнего Новгорода, разместятся на пл. Минина, территория которой на один день станет полностью пешеходной.

В рамках празднования в течение всего дня бесплатно будут работать все муниципальные музеи, а также пройдет 32 городских экскурсии длительностью по полчаса. Также праздничные площадки будут функционировать на пл. Маркина и ул. Рождественской, там вновь пройдет V фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». Кроме того на двух площадках (Гребной канал и площадь Минина) пройдет традиционный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье».

В рамках основной программы на главной сцене праздника состоится выступление детской театральной студии Константина Хабенского, шоу барабанщиков, участники которого пройдут по ул. Большой Покровской до центральной площади города, где завершат свое выступление. Также состоится шоу реконструкторов разных эпох, танцевальный флешмоб под песню о Нижнем Новгороде и выступление различных творческих коллективов и музыкантов, в том числе группы ИванушкиInternational.

Для всех желающих в течение дня будут функционировать отдельные площадки (семейные, детские, развлекательные), кроме того для посещения будет открыт большой фан-парк для детей и взрослых, посвященный будущему чемпионату мира по футболу.

Празднование завершится в 23:00 3-D мэппинг-шоу, которое в этом году помимо музыки будет иметь голосовое сопровождение, а также трансляцией клипа музыкальной группы Uma2rman, написанным специально ко дню рождения города.

«Разумеется, в этот день будет продлена работа общественного транспорта. Автобусы и метро будут работать до часа ночи, поэтому, я думаю, проблем с тем, как попасть домой, у нижегородцев не возникнет», — отметила Суханова.

Она также сообщила, что все заявленные площадки 12 июня начнут функционировать с 11:00.

Напомним, что в мае 2017 года нижегородская администрация отказалась от идеи празднования Дня города на пл. Горького.

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