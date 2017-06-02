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15:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вход в муниципальные музеи Нижнего Новгорода в День города будет бесплатным

Нижний Новгород. 1 июня. НТА-Приволжье — Вход в муниципальные музеи Нижнего Новгорода в День города будет бесплатным.

Как сообщила на пресс-конференции по поводу подготовки ко Дню города директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова, в подготовке мероприятий ко Дню города задействовано свыше 300 человек.

Основной площадкой праздника станет молодёжный фестиваль «Факел» в парке им. Свердлова. Центральными площадками также станут фестиваль «Секреты мастеров», который уже в пятый раз будет проходить на Рождественской улице и площади Маркина и ежегодный спортивный фестиваль «Волга. Молодость. Здоровье.», который пройдёт на двух площадках: Гребной канал и площадь Минина.

Часть мероприятий праздника будут посвящены предстоящему чемпионату мира по футболу. Будут выступления, мастер-классы, футбольная фанзона, а также презентация волонтёрского центра, на Гребном канале будет организована площадка для футбола, где воспитанники школ проведут соревнования.

Также запланированы такие мероприятия как флешмоб под песню нижегородского музыканта Андрея Покровского, посвящённую городу. «Мы пригласим нижегородцев станцевать и спеть под эту песню», — отметила Суханова. По улице Большая Покровская к главной сцене на площади Минина и Пожарского пройдёт шоу барабанщиков, где будут задействовано около 100 барабанщиков Нижнего Новгорода и Москвы.

Кроме того, на празднике выступит коллектив детской студии Константина Хабенского. Как сообщила руководитель студии Галина Красильникова, будут показаны два отрывка из спектаклей «Китеж» и «Земля имеет форму чемодана».

Все площадки откроются в 11:00. Вход в муниципальные музеи Нижнего Новгорода будет бесплатным. Запланировано проведение исторических реконструкций, экскурсий для всех желающих, традиционный забег по Чкаловской лестнице и концерт. Завершится празднование традиционным фейерверком, который назначен на 23:00.

Напомним, группы «Иванушки international», «Пицца» и «BURRITO» выступят в Нижнем Новгороде на День города.

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