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14:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

5 июня в части домов Казани отключат водоснабжение

(Город Казань KZN.RU, 2 июня). 5 июня в части домов Вахитовского района Казани отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода.

С 9.00 до 18.00 воды не будет по адресам: ул. Т. Гиззата, 7/17, 7а, 10, 10к.1, ул. Г. Исхаки, 15, ул. Московская, 34/8.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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5 июня в части домов Казани отключат водоснабжение
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