5 июня в части домов Казани отключат водоснабжение
(Город Казань KZN.RU, 2 июня). 5 июня в части домов Вахитовского района Казани отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода.
(Город Казань KZN.RU, 2 июня). 5 июня в части домов Вахитовского района Казани отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода.
С 9.00 до 18.00 воды не будет по адресам: ул. Т. Гиззата, 7/17, 7а, 10, 10к.1, ул. Г. Исхаки, 15, ул. Московская, 34/8.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает