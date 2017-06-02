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15:10 (мск), источник: ИА Башинформ

ЗАГСы Башкирии перешли на электронный формат оказания услуг

УФА, 2 июн 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. С 1 июня ЗАГСы Башкортостана перешли на электронный формат оказания услуг.

Пока в электронной форме жителям республики доступны пять особо востребованных услуг по регистрации:

— заключения брака;.

— расторжения брака;.

— рождения ребенка;.

— смерти;.

— усыновления.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» рассказала заместитель председателя Государственного комитета Башкортостана по делам юстиции, начальник Управления ЗАГС РБ Альмира Султанова.

«Для того чтобы воспользоваться услугами ЗАГСа посредством интернета, в первую очередь необходимо зарегистрироваться на Едином портале госуслуг», — отметила руководитель ведомства. Далее на наглядном примере она рассказала о последовательности действий на сайте. В частности, пользователю нужно зайти в раздел «Семья и дети» и выбрать услугу, которую он намеревается получить.

«В процессе подачи заявления пользователь может самостоятельно выбрать место, дату и время посещения органов ЗАГС. Другой немаловажный факт — при оплате госпошлины через сайт госуслуг граждане получают скидку 30%. На мой взгляд, это очень выгодно, а главное, удобно», — признается Альмира Султанова.

При получении услуг в электронном виде гражданам все же придется лично посетить отделение ЗАГС, но только единожды — для того чтобы получить свидетельство. В электронном виде такие документы в России пока недействительны.

По словам председателя Госкомитета РБ по информатизации Рината Шагалина, на сегодняшний день в Башкортостане зарегистрировано порядка одного миллиона 250 тысяч пользователей портала госуслуг. Наибольшей популярностью у населения республики пользуются сервисы, связанные с медициной и транспортом.

«Всего на региональном уровне в электронном формате оказывается порядка 100 видов госуслуг. До конца года мы планируем запустить еще несколько сервисов. Например, это электронная медицинская карта, вызов врача на дом. Это позволит жителям республики самостоятельно вызывать врача, без звонка в поликлинику, а также просмотреть свой диагноз и назначения», — рассказал руководитель Госкомитета по информатизации. Он также добавил, предположительно, к концу года в Башкортостане пользователями портала госуслуг станут около 1,5 млн человек.

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