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15:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили о сильных дождях и грозах вечером 2 июня

Непогода ожидается с 18:00 до 20:00.

Главное управление МЧС по региону со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредило о сильных дождях и грозах вечером в пятницу, 2 июня. Непогода ожидается с 18:00 до 22:00. В отдельных районах области при грозах северо-западный ветер усилится до 17 — 22 м/сек.

Спасатели напомнили жителям, что при ливневом дожде следует по возможности оставаться дома или в укрытии. Выходя из дома, нужно взять с собой зонт, надеть плащ и сапоги. Если одежда и обувь промокли, нужно немедленно снять их и согреться. В случае если ливень застал на природе, стоит быстро разбить лагерь в безопасном месте, надежно закрепить палатку, накрыть ее непромокаемой тканью. При сильном ветре автомобилистам порекомендовали парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения, линии электропередач, деревья. Владельцам маломерных судов стоит воздержаться от выхода на воду.

При ЧП следует звонить по телефонам 101, 112 или телефону доверия 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

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