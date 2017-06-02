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16:29 (мск), источник: Noi.md

Молдова в Глобальном индексе миролюбия

Молдова заняла 62 место в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) за 2017 год, расположившись между африканскими республиками Экватриальная Гвинея и Того.

Источник: Noi.md

По сравнению с прошлым годом Молдова улучшила позицию на две строчки, но осталась среди стран со средним уровнем миролюбия, говорится в отчете Института экономики и мира.

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Первую позицию в рейтинге заняла Исландия, которая возглавляет его с 2008 года. За ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. Наименее миролюбивой страной пятый год подряд признается Сирия (163 место). Кроме нее в пятерку лидеров антирейтинга входят Афганистан, Сомали, Ирак и Южный Судан.

Россия заняла 154 место, что говорит об очень низком уровне миролюбия, из-за военной операции в Сирии. А Украина — 151, улучшив при этом, показатели на два пункта — из-за внутреннего конфликта и «милитаризации общества», в особенности в зоне конфликта.

Румыния в рейтинге заняла 25 место как страна с высоким уровнем миролюбия, улучшив свою позицию на пять строчек.

В целом, как сообщает ВВС по данным доклада, за последний год глобальный уровень миролюбия вырос на 0,28%. Эксперты объясняют это тем, что в мире снизилось государственное финансирование пыток, убийств и другого вида насилия, а также общим снижением уровня смертности. Согласно исследованию, в 93 странах ситуация за год улучшилась, а в 68 государствах — ухудшилась. Авторы исследования отмечают положительную динамику, в том числе, исходя из зафиксированного ими низкого уровня государственного террора, а также за счет вывода части иностранных войск из Афганистана. Тем не менее, авторы доклада предупреждают, что пока еще рано говорить об устойчивой тенденции укрепления мира.

«Глобальный индекс миролюбия» — индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах. Индекс учитывает как внутренние факторы — например, уровень насилия в стране и преступность, так и внешние — международные отношения страны, расходы на военные нужды и другие параметры. При этом, рейтинг по индексу критикуется за отсутствие дополнительных индикаторов, оценивающих, например, уровень насилия в ряде стран по отношению к женщинам и детям.

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