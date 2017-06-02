Башкирия поможет переродиться детскому санаторию в Евпатории

Как рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму» министр экономического развития РК Андрей Мельников, башкирские коллеги возродят один из детских санаториев.

«С правительством Башкирии мы договорились, что они возьмут один из евпаторийских санаториев для реконструкции и развития с очень большим объемом инвестиций. Фактически санаторий для детей будет заново перезапущен, он избавится от советского прошлого, на его базе будет построен новый объект», — рассказал Мельников.

Помимо этого, на крымском стене еще достаточно объектов и площадок для потенциальных партнеров, подчеркнул он. В числе ключевых — инфраструктурные проекты для повышения туристической привлекательности региона.

«Туризм, солнце и море — визитная карточка Крыма. Инфраструктура на побережье в очень многих местах требует хорошего ухода, новых инвесторов, реновации и обновления. Именно с этой целью муниципалитеты предлагают для своих потенциальных партнеров новые объекты», — отметил Мельников и добавил, что на крымском стенде представлены более 20 таких объектов — санаториев, пансионатов и баз отдыха.