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16:23 (мск), источник: РИА Крым

Башкирия поможет переродиться детскому санаторию в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости (Крым). В рамках XXI Петербургского международного экономического форума представители крымской делегации договорились с республикой Башкирия о реализации серьезного инвестпроекта в Евпатории.

Как рассказал в комментарии радио «Спутник в Крыму» министр экономического развития РК Андрей Мельников, башкирские коллеги возродят один из детских санаториев.

«С правительством Башкирии мы договорились, что они возьмут один из евпаторийских санаториев для реконструкции и развития с очень большим объемом инвестиций. Фактически санаторий для детей будет заново перезапущен, он избавится от советского прошлого, на его базе будет построен новый объект», — рассказал Мельников.

Помимо этого, на крымском стене еще достаточно объектов и площадок для потенциальных партнеров, подчеркнул он. В числе ключевых — инфраструктурные проекты для повышения туристической привлекательности региона.

«Туризм, солнце и море — визитная карточка Крыма. Инфраструктура на побережье в очень многих местах требует хорошего ухода, новых инвесторов, реновации и обновления. Именно с этой целью муниципалитеты предлагают для своих потенциальных партнеров новые объекты», — отметил Мельников и добавил, что на крымском стенде представлены более 20 таких объектов — санаториев, пансионатов и баз отдыха.

Министр подчеркнул, что ПМЭФ является «грандиозным мероприятием», которое позволяет обзавестись новыми полезными знакомствами и наладить тесное сотрудничество с регионами страны.

«Для Республики Крым участие в этом грандиозном мероприятии крайне важно. Мы крайне заинтересованы в привлечении инвестиций. И нам важно установить контакты с другими субъектами РФ, наладить торгово-экономическое сотрудничество, а также представить проекты и площадки, которые сегодня Республика может предложить потенциальным инвесторам», — отметил Мельников.

XXI Петербургский международный экономический форум проходит 1—3 июня. В этом году мероприятия Форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». В рамках программы Форума планируется проведение 108 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Крым представляет на Петербургском международном экономическом форуме порядка 10 инвестпроектов и 20 инвестиционных площадок.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае Башкирия и Крым подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям — от торгово-экономического до социально-культурного.

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