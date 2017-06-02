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16:22 (мск), источник: НТА-Приволжье

Группа «Uma2rman» написала песню специально к 796-летию Нижнего Новгорода

Как сообщила на пресс-конференции директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова, презентация песни состоится в рамках празднования Дня города на площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, специально написанная ко дню рождения города песня группы «Uma2rman» будет сопровождать 3-D мэппинг-шоу.

По словам организаторов, песня была написана и исполнена артистами бесплатно, пришлось оплатить только её запись и работу сопровождающих музыкантов. «Ребята согласились это сделать на энтузиазме, потому что для них это тоже праздник», — сказал представитель проекта.

Предполагается, что песня, посвящённая Нижнему Новгороду войдёт в репертуар группы и «Uma2rman» сможет использовать её в своей концертной деятельности.

Напомним, несколько фестивалей, а также выступление групп «Иванушки international», «Пицца» и «BURRITO» запланированы в рамках празднования Дня города в Нижнем Новгороде 12 июня.

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