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События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 27 мая по 2 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

27 мая. В итальянском городе Таормина завершился двухдневный саммит «Большой семерки». Участники обсудили вопросы изменения климата, борьбы с терроризмом и продления санкций в отношении России. Итоговая декларация стала самой короткой в истории G7.

Источник: Reuters

27 мая. В Санкт-Петербурге прошел традиционный парад такс. Он был посвящен Дню города. Темой парада в этом году стала «Академическая такса». Хозяева нарядили собак в костюмы Пушкина, Гоголя, японских богов и даже теоремы Пифагора.

Источник: AP 2017

28 мая. Закончился 70-й Каннский фестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» получила сатирическая драма о современном искусстве Рубена Эстлунда «Квадрат». «Нелюбви» Андрея Звягинцева достался приз симпатий жюри.

Источник: Reuters

28 мая. 40-летний итальянский футболист Франческо Тотти провел последний матч в карьере. В течение 25 лет он играл за клуб «Рома». Более 70 тысяч зрителей пришли на «Стадио Олимпико» проводить легендарного капитана.

Источник: Reuters

29 мая. Сильнейший ветер и дождь обрушились на Москву и Подмосковье. Жертвами урагана стали 16 человек. Почти 200 человек получили травмы. Поваленные деревья повредили сотни автомобилей.

Источник: Reuters

29 мая. В Версале состоялась первая встреча Владимира Путина и французского президента Эмманюэля Макрона. Поездка была подготовлена в рекордно короткие сроки. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также отношения России с Евросоюзом. Версальская часть программы завершилась посещением выставки, посвященной 300-летию путешествия Петра I по Франции.

Источник: AFP 2017

30 мая. КНДР объявила, что провела успешный запуск баллистической ракеты. Целью запуска было тестирование системы высокоточного наведения.

Источник: AFP 2017

30 мая. Неизвестные покрасили в красный цвет символ Дании — статую Русалочки в Копенгагене. На пляже перед статуей осталась также надпись: «Дания, защищай китов Фарерских островов». Акция направлена против действий местных рыбаков, которые забивают гринд, млекопитающих семейства дельфиновых. На Фарерах забой животных считается традиционным промыслом.

Источник: Reuters

31 мая. В дипломатическом квартале в центре Кабула прогремел взрыв. В результате теракта погибли 80 человек, более 350 получили ранения. Среди пострадавших были журналисты и сотрудники нескольких иностранных посольств.

Источник: Reuters

31 мая. Суд вынес решение по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному. Оппозиционера обязали в течение 10 дней удалить фильм-расследование «Он вам не Димон».

Источник: Агентство «Москва»

1 июня. Американская компания Stratolaunch Systems впервые выкатила самый большой в мире самолет из ангара в пустыне Мохаве. Размах его крыла 117 м, вес — около 227 тонн. Он будет поднимать ракеты на суборбитальные высоты и использоваться в качестве пусковой установки.

Источник: AFP 2017

1 июня. Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения по климату. По мнению президента США, соглашение подрывает американскую экономику и ослабляет суверенитет страны.

Источник: Reuters

2 июня. В столице Филиппин Маниле вооруженный винтовкой налетчик пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila. Забрав фишки, он поджег игровые столы. При пожаре погибли 36 человек. Сам грабитель покончил с собой.

Источник: Reuters

2 июня. Владимир Путин выступил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. Поднявшись на сцену, президент России увидел, что зал встречает его стоя, после чего Путин сказал в микрофон: «Вольно!». Синхронист перевел эту реплику традиционным приветствием: «Welcome!».

Источник: РИА "Новости"
Комментарии
1
Семен Брагилевский
Все комментировать нет желания, но кое-что можно. Например о самом большом самолете и самом большом авианосце США. Гигантомания. Крупные цели (как воздушные, так и морские надводные) легче поразить. Достаточно одного хорошего и умного боеприпаса и... многомиллиардные затраты коту под хвост. И о последней фотографии. Юмор В.В Путина мне нравится, как юмор адекватного человека - реакция на официоз и низкопоклонство.
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