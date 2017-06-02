В День России в Самаре выступит группа «Ума Турман»
1
1
Работа большинства фестивальных площадок продлится: 11 июня с 12:00 до 20:00, 12 июня с 12:00 до 18:00. Танцевальная и Международная площадки приглашают к 13:00.
На фестивале буду установлены две сцены: непосредственно на набережной и на пляже. В рамках музыкальной программы на сцену выйдет более 20 коллективов из Самары, Екатеринбурга, Саратова, Перми, Москвы,
На Волге пройдет парад необычных судов.
На «ВолгаФесте» выступят уличные театры из Самары,
Образовательные и выставочные площадки на «ВолгаФест» представят галереи, музеи и образовательные центры.
Вновь развернут свои шатры «Механические деревянные шестеренки». В мастерских можно будет сделать предметы интерьера и унести их домой. Будут работать маркеты еды «ВолгаПикник» и сувениров «ВолгаМаркет», спортивная площадка.
Кураторами площадки «Паблик-арт» в этом году выступит команда проекта «Огород» совместно с победителями конкурса малых архитектурных форм, объявленного фестивалем. Объекты расположатся на всей территории «ВолгаФеста».
12 июня на второй очереди набережной состоится
С 12:00 на главной сцене, размещенной около памятника основателю Самары Григорию Засекину, начнется праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов Самары, Саратова, Москвы.
Весь день, начиная с 12:00, будут работать «ВолгаМаркет», «ВолгаПикник», «Творческая дача», детские проекты, образовательные проекты. В небо над Самарой поднимутся уникальные воздушные змеи в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды. Эксклюзивное шоу воздушных змеев, посвященное сочетанию стихий воды и воздуха, представит одна из лучших российских команд.
В 14:00 на Самарской набережной начнется
В 18:30 по улице Полевой пройдет шествие представителей народов проживающих в Самарской области «Парад дружбы народов России», которое завершится большим многонациональным хороводом у памятника Григорию Засекину.
В 19:00 на главной сцене начнется грандиозная
В 21:00 подарком для всех в этот день станет выступление на главной сцене фестиваля
Финалом праздника станет уникальный праздничный фейерверк, который в этом году будет осуществляться с Волги.