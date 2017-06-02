В Самаре лучшим инспекторам ДПС вручили айфоны и швейцарские часы
Ценных подарков удостоились полицейские, отличившиеся в конкурсе профессионального мастерства.
Ценных подарков удостоились полицейские, отличившиеся в конкурсе профессионального мастерства.
В Самаре подвели итоги второго этапа областного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников
Во время конкурса стражи порядка состязались по пяти дисциплинам
Почетное третье место занял Игорь Сергиенко из Тольятти, на втором месте оказался Илья Бухтеев из Сергиевского района. Победителем конкурса в третий раз стал самарский инспектор Юрий Плотников.