В Самаре лучшим инспекторам ДПС вручили айфоны и швейцарские часы

В Самаре подвели итоги второго этапа областного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-постовой службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Во время конкурса стражи порядка состязались по пяти дисциплинам служебно-боевой подготовки: специальная, технико-криминалистическая, медицинская, огневая и физическая. Особо отличившихся наградили грамотами и ценными подарками. Так, руководитель УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Игорь Антонов вручил лучшим инспекторам ДПС швейцарские наручные часы и смартфоны.

Почетное третье место занял Игорь Сергиенко из Тольятти, на втором месте оказался Илья Бухтеев из Сергиевского района. Победителем конкурса в третий раз стал самарский инспектор Юрий Плотников.