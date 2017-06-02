Ураган, которого не было
Что именно убило 16 человек во время московского «урагана».
Что именно убило 16 человек во время московского «урагана».
Кто или что виновато в последствиях московского «урагана», как надо тренировать деревья к следующей непогоде и почему в Сочи ветра сильнее, но жертв меньше, специально для Indicator.Ru выяснил журналист Александр Березин.
Как известно, в нашей стране есть тенденция сводить проблемы либо к объективным факторам («дороги» из известной фразы), либо к субъективным («дураки» оттуда же). Не избежал общей участи и так называемый ураган в Москве в мае 2017 года. «Так называемый» он потому, что ураганом его могут считать только в столице и других столь же маловетренных местах.
Поэтому никакого «урагана» здесь не было. Нарекли его этим звучным именем только
Итак, похоже, в этот раз люди погибли не
Все это очень интересно, но весьма маловероятно. Новороссийск и Волгоград тоже многоэтажные, и деревьев там и в городе, и за ним радикально меньше. Скорость ветра намного больше. Среднегодовая — в два с половиной раза, то есть энергия ветра там выше в пять и более раз. Где же регулярные сообщения о 16, или хотя бы о пяти погибших?
Плохие деревья?
Ураган повалил примерно 25−30 тысяч деревьев — и именно они стали самой массовой причиной разрушений. Неравнодушные граждане тут же установили, что причина — в плохом выборе пород для городских зеленых насаждений.
Тополь назначили на почетное второе место, вновь припомнив ему «алергенность» и апокалиптически ужасный пух. В общем, у московских властей, считают урбанисты, нет правильной стратегии развития города. Вывод не очень свежий. Иной раз кажется, что трудно найти такое событие в жизни Москвы, на которое урбанисты отреагировали бы
Есть у этого вывода и другой недостаток: он не находит поддержки в публикациях из рецензируемых научных журналов. Между тем, исследователи из Франции не то чтобы вчера установили, что устойчивость разных деревьев (живущих в одном и том же регионе) к ветрам крайне близка друг к другу. Все они начинают массово ломаться при одной и той же скорости ветра. Даже если одно из них дуб, а другое — из вроде бы непрочной древесины, то разница в этой роковой скорости в районе 10%.
А все потому, что если у дерева выше прочность (или просто толще ствол), то меньше гибкость и больше удельный вес, а значит и нагрузка при ветровой раскачке.
«Ломка» наступает не потому, что тот или иной вид плох — причины несколько иные, и об этом мы скажем ниже.
Еще одна беда — вывернутые с корнем деревья — вряд ли вообще вина самих растений. Их прочности, судя по целым стволам, иногда бывает и достаточно. Однако в городе они растут асимметрично (со смещением центра тяжести от домов к открытому пространству, где светлее). Плюс ливневая канализация и в 2017 году нормально работает далеко не всей Москве. Первое не исправить — такова городская среда. А вот вторая проблема вполне решаемая.
Откуда же взялись претензии к «ломким» породам? Если задуматься, американский клен — сорняк, очень широко распространенный. Тополь также нередок — инерция советской эпохи, когда их любили насаждать в городах. То есть чаще всего падали те деревья, что встречаются чаще всего. Увидеть в этом связь с их древесиной можно, только если не обращать внимание на распространенность. Большинство гибнущих от кошек городских птиц — это те, что встречаются там чаще всего, а не те, что кошкам проще всего ловить.
Нет, с кленом, конечно, нужно бороться, но не
Местный «русский» остролистный клен, честно сказать, тоже душит конкурентов, но к его ядам соседи хотя бы привыкли. Да и с тополем можно бы поработать. Например, обрезать ему верхушки, как это стабильно делают в южных городах России. Женские особи его тогда не дают пуха, да и мужские не так часто рушатся на землю.
Все это наводит на очень простой вывод. Проблема «урагана» 2017 года не в том, что у нас городские власти не учитывают экологических проблем или многоэтажности Москвы.
Настоящая трудность в том, что банальные истины — самые сложные для того, чтобы их усвоить. Не надо
Однако эти рекомендации в данный момент совершенно бесполезны. В природе не существует сил, способных изменить ментальность российских строителей в короткие сроки. Нет и
Немного о будущем
Температура на планете растет и будет делать это как минимум до конца века. Это значит, что с термодинамической точки зрения увеличение скоростей ветра на планете — стабильный и очень долгосрочный тренд. Поэтому со временем даже в Москве она достигнет нормальной для земной суши, то есть выше 4 м/с. В перспективе это хорошо.
Как выяснилось во время эксперимента «Биосфера-2», без заметных ветров деревья не набирают нужной прочности. Если их нет совсем, прочность стволов и веток падает настолько, что они обламываются под собственной тяжестью. Ничего странного в этом нет. Достаточно оглянуться по сторонам, чтобы понять: без физических нагрузок могут поломаться не только деревья, но и представители нашего вида.
Возможно, в этом частично лежит и причина больших разрушений от московского «урагана». Местные деревья просто недостаточно «тренированы» серьезными ветрами, поэтому, когда они вдруг с ними все же сталкиваются, то сразу же массово ломаются, что и приводит к жертвам.
У Новороссийска в 1928 году регистрировали и 80 метров в секунду, а 40+ там бывают чуть не каждый год. Деревья на ветреном юге страны при прочих равных прочнее — просто потому, что иначе они бы там не выжили. Ломаются почти всегда только самые старые или больные. Но городские власти под напором окружающей действительности, как правило, тоже становятся прочнее. Когда у них регулярно рвет провода падающими стволами, рано или поздно они начнут следить за возрастом и здоровьем тех из них, что еще живы. Поэтому присматривают за «аварийным состоянием» деревьев на юге несколько лучше, и чаще убирают те, что свалятся при следующем сильном шквале.
Рано или поздно «тренировки» подтянут и тех, и других и в центре страны. Однако если для растительности это процесс длительный, то для их контрагентов из городских служб его можно заметно ускорить. Нет ничего нереального в том, чтобы раз в год подрезать тополя или, наконец, озаботиться американскими кленами. Все что для этого нужно — прекратить обвинять деревья, Собянина и прочие мало относящиеся к делу явления. И заняться, наконец, конкретными людьми, которые должны изо дня в день работать санитарами внутримкадовского леса.
Автор — Александр Березин