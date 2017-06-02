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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как можно навсегда избавиться от аллергии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Генетики из Австралии предлагают лечить аллергию при помощи генной терапии, проникающей в иммунные клетки и «очищающей» их память, говорится в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.

Источник: РИА Новости

«Вспышки астмы или аллергии связаны с тем, что иммунные клетки человека начинают реагировать на собственные белки тела как антигены. Проблема заключается в том, что эти клетки обладают очень хорошей “памятью” и от них крайне сложно избавиться. Мы смогли решить эту задачу при помощи генной терапии, заставившей Т-клетки забыть эти белки», — рассказывает Рэй Степто (Ray Steptoe) из университета Квинсленда в Диамантине (Австралия).

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По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии. Около двух третей из них страдает сезонными формами, вызываемыми пыльцой или другими природными раздражителями, а остальные — от астмы и прочих хронических болезней.

Многие биологи считают, что аллергия развивается из-за того, что человек живет в слишком чистых условиях.

В детстве наша иммунная система просто не получает достаточно информации, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц. Аналогичным способом, как сегодня считают нейрофизиологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Эту проблему, по словам Степто, можно решить, фактически «сбросив» память иммунных клеток, вернув их в то состояние, в котором они находились во время рождения их обладателя или до развития астмы.
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Экспериментируя с мышами, генетически предрасположенными к развитию астмы, ученые решили проверить, что произойдет, если в ДНК их кроветворных клеток добавить еще один ген, который заставит их производить белок, вызывающий у них воспаления и приступы кашля. Руководствуясь этой идеей, биологи создали ретровирус, вставляющий этот ген в ДНК клеток, и обработали им фрагменты костного мозга, которые они извлекли из тела мышей.

Когда вирус заразил все клетки, ученые вернули их назад и проследили за тем, что поменяется в работе их организма. Как оказалось, «перепрограммированные» стволовые клетки костного мозга начинают взаимодействовать с иммунными клетками и «удалять» у них память, заставляя их игнорировать молекулы белков, которые они раньше атаковали.

В результате этого грызуны перестали испытывать приступы астмы после того, когда ученые вводили в их организм даже очень большие дозы этого вещества.

Схожим образом, как отмечает австралийский биолог, можно создать генную терапию для борьбы с аллергией на арахисовое масло, мед, устриц или другие виды пищи, а также пчелиный яд или антибиотики.

«Нам потребуется еще 5−6 лет интенсивной работы в лаборатории, прежде чем мы начнем клинические испытания на добровольцах, завершение которых потребует примерно аналогичного количества времени. Конечно, если у нас неожиданно появятся новые спонсоры, эти сроки заметно сократятся», — заключает Степто.

Комментарии
1
Alex Heavy
Короче сделать полную перегрузку мозгов -Апгрейд!!!
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