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16:22 (мск), источник: Интерфакс

Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — На предстоящих выходных будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки.

Источник: Агентство «Москва»

Так, с 22:00 в пятницу для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Бибирево».

Кроме того, с 02:00 субботы для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Царицыно».

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.

Работа закрытых вестибюлей возобновится в обычном режиме в понедельник, 5 июня, в 5:30.

«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении», — добавили в пресс-службе.

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