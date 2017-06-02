Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — На предстоящих выходных будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — На предстоящих выходных будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили «Интерфаксу» в
Так, с 22:00 в пятницу для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Бибирево».
Кроме того, с 02:00 субботы для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Царицыно».
«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.
«Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении», — добавили в