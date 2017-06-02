Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходные

Так, с 22:00 в пятницу для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции «Кузьминки» и северный вестибюль станции «Бибирево».

Кроме того, с 02:00 субботы для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции «Царицыно».

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых», — сказал собеседник агентства.