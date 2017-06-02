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17:58 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Залы ожидания на Московском вокзале временно меняют местоположение

Второй зал ожидания закроется в железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Это связано с реконструкцией здания.

Альтернативный зал ожидания организуют в зале с кассами дальнего следования. Работы по реконструкции вокзала уже затронули размещение билетных касс и санитарных зон. Помещения касс дальнего следования перенесены в действующий VIP-зал.

На Московском вокзале приступают к реконструкции цокольного этажа. Движение пассажиров будет частично ограничено, на подходах к зоне работ будут размещены баннеры временной навигации, планируется оповещение по громкоговорящей связи вокзала.

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