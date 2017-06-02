Залы ожидания на Московском вокзале временно меняют местоположение

Альтернативный зал ожидания организуют в зале с кассами дальнего следования. Работы по реконструкции вокзала уже затронули размещение билетных касс и санитарных зон. Помещения касс дальнего следования перенесены в действующий VIP-зал.



На Московском вокзале приступают к реконструкции цокольного этажа. Движение пассажиров будет частично ограничено, на подходах к зоне работ будут размещены баннеры временной навигации, планируется оповещение по громкоговорящей связи вокзала.