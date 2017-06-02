В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС

Ранее представитель Центра управления полетами (ЦУП) в разговоре с ТАСС сообщил, что спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-03» вошла в плотные слои атмосферы Земли. Отстыковался от МКС и начал путь к Земле космический грузовик днем 2 июня.

На борту пилотируемого корабля находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Том Песке. На орбиту они отправились 17 ноября прошлого года. К моменту посадки продолжительность их полета составит 197 суток.