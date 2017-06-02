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17:33 (мск), источник: РБК

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-03» с космонавтами МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-03» с двумя членами экипажа Международной космической станции приземлился в Казахстане. Об этом сообщает «Роскосмос» на своей странице в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Корабль приземлился в 147 км юго-восточнее Жезказгана в 17:10 мск.

Ранее представитель Центра управления полетами (ЦУП) в разговоре с ТАСС сообщил, что спускаемая капсула космического корабля «Союз МС-03» вошла в плотные слои атмосферы Земли. Отстыковался от МКС и начал путь к Земле космический грузовик днем 2 июня.

На борту пилотируемого корабля находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Том Песке. На орбиту они отправились 17 ноября прошлого года. К моменту посадки продолжительность их полета составит 197 суток.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
С возвращением !
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