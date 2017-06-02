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17:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Кронверкская набережная станет односторонней из-за Кубка конфедераций

Ограничения для водителей введут на один месяц.

Источник: РИА "Новости"

Кронверкская набережная в Петербурге на месяц станет односторонней, передает пресс-служба КРТИ. Ограничения вводятся из-за проведения в городе Кубка конфедераций.

Одностороннее движение будет действовать с 08.00 4 июня до полуночи 3 июля.

Кроме того, для водителей будут недоступны поворот направо на Песочную набережную и улицу Профессора Попова с Каменноостровского проспекта и движение прямо по улице Профессора Попова при проезде от Каменноостровского проспекта от проспекта Медиков. Транспортным средствам не разрешат делать остановку на Большой Пушкарской улице, в переулках Нестерова и Талалихина, а также на Мытнинской набережной.

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