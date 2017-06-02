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19:09 (мск), источник: РИА Новости

В новом учебном году в школах начнут преподавать основы кибербезопасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Основам кибербезопасности начнут учить в российских школах уже 2017 году, сообщила в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Источник: РИА Новости

Ранее министр рассказала, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны Минобрнауки. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

«С этого года», — сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда модуль по основам кибербезопаности войдет в школьную программу.

По словам министра, ведомство также готовит соответствующие программы по повышению квалификации для педагогов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1—3 июня. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.

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