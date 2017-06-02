В новом учебном году в школах начнут преподавать основы кибербезопасности

Ранее министр рассказала, что основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны Минобрнауки. По ее словам, говорить школьникам об этом нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

«С этого года», — сказала Васильева, отвечая на вопрос, когда модуль по основам кибербезопаности войдет в школьную программу.

По словам министра, ведомство также готовит соответствующие программы по повышению квалификации для педагогов.