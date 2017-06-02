Эксперты приравняли российскую модель здравоохранения к африканской

По показателю смертности мужчин трудоспособного возраста Россия — практически африканская страна, заявил президент фонда «Центра стратегических разработок» (глава ЦСР — бывший министр финансов Алексей Кудрин) Павел Кадочников на сессии ​"Три измерения эффективности здравоохранения на Петербургском экономическом форуме. Из 435 тыс. человек трудоспособного возраста, умерших в 2016 году, 346 тыс. составили мужчины, уточнил Кадочников.

«Из тех стран, с которыми можно сравнивать, больше — это разве что воюющая Сирия. Ни одной приличной страны с такими показателями нет», — подчеркнул он.

На этот факт в ЦСР обратили внимание при подготовке стратегии экономического развития на 2018−2024 годы по поручению президента Владимира Путина. В рамках стратегии эксперты уделили отдельное внимание здравоохранению. И одним из основных вызовов перед российскими медиками назвали равнодушие граждан к своему здоровью, отметил Кадочников.

Второй вызов, который обозначили в ЦСР, — старение населения. Сейчас соотношение трудоспособного населения и пенсионеров примерно два к одному, а в ближайшие 25 лет оно станет примерно полтора к одному, замечает Кадочников. .

Недостаток ресурсов в здравоохранении Кадочников назвал третьим вызовом. «Инвестиции в человеческий капитал, конечно, должны быть больше», — заметил он. Эксперт выразил надежду, что к 2024 году Россия увеличит вложения в здравоохранения с 3,7% ВВП, как сейчас, до 4,4% ВВП.

На основании анализа основных проблем ЦСР разработал стратегию развития отрасли до 2024 года. Государству необходимо сосредоточиться на трех направлениях. Первое — структурные изменения в системе. Как пояснил РБК один из авторов исследования, эксперт ЦСР, первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон, речь идет о смещении акцента с больничного сегмента на поликлиники и первичную медицинскую помощь.