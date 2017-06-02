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22:23 (мск), источник: РБК

Эксперты приравняли российскую модель здравоохранения к африканской

Здравоохранение в стране неправильно выстроено и недофинансировано, указывают эксперты ЦСР Алексея Кудрина. А из-за отсутствия внимания к профилактике заболеваемости, утверждают они, смертность мужчин среднего возраста находится в стране на уровне Африки.

Источник: Reuters

По показателю смертности мужчин трудоспособного возраста Россия — практически африканская страна, заявил президент фонда «Центра стратегических разработок» (глава ЦСР — бывший министр финансов Алексей Кудрин) Павел Кадочников на сессии ​"Три измерения эффективности здравоохранения на Петербургском экономическом форуме. Из 435 тыс. человек трудоспособного возраста, умерших в 2016 году, 346 тыс. составили мужчины, уточнил Кадочников.

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«Из тех стран, с которыми можно сравнивать, больше — это разве что воюющая Сирия. Ни одной приличной страны с такими показателями нет», — подчеркнул он.

На этот факт в ЦСР обратили внимание при подготовке стратегии экономического развития на 2018−2024 годы по поручению президента Владимира Путина. В рамках стратегии эксперты уделили отдельное внимание здравоохранению. И одним из основных вызовов перед российскими медиками назвали равнодушие граждан к своему здоровью, отметил Кадочников.

Второй вызов, который обозначили в ЦСР, — старение населения. Сейчас соотношение трудоспособного населения и пенсионеров примерно два к одному, а в ближайшие 25 лет оно станет примерно полтора к одному, замечает Кадочников. .

Недостаток ресурсов в здравоохранении Кадочников назвал третьим вызовом. «Инвестиции в человеческий капитал, конечно, должны быть больше», — заметил он. Эксперт выразил надежду, что к 2024 году Россия увеличит вложения в здравоохранения с 3,7% ВВП, как сейчас, до 4,4% ВВП.

На основании анализа основных проблем ЦСР разработал стратегию развития отрасли до 2024 года. Государству необходимо сосредоточиться на трех направлениях. Первое — структурные изменения в системе. Как пояснил РБК один из авторов исследования, эксперт ЦСР, первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон, речь идет о смещении акцента с больничного сегмента на поликлиники и первичную медицинскую помощь.

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«По сравнению со странами, где ресурсы здравоохранения используются более эффективно, у нас относительно больше средств тратится на больничную помощь по сравнению с первичной помощью. Например, у нас проблемы с диагностикой», — пояснил эксперт. Помимо первичной помощи в рамках изменения структуры здравоохранения необходимо развивать и реабилитацию, также указал Якобсон.

Второе направление, предложенное ЦСР, создание индустрии здравоохранения. Якобсон пояснил, что под «индустрией» ЦСР подразумевает отрасль, способствующую развитию других отраслей экономики, в том числе фармацевтической и т. д. «Здравоохранение в развитых странах — это двигатель экономики. Это крайне капиталоемкая отрасль. Оно сопоставимо с военной отраслью», — уверен Якобсон. Кроме того, здравоохранение — «поставщик современного человеческого капитала».

Профилактика и пропаганда здорового образа жизни — третье направление, указал в своем докладе на ПМЭФ Кадочников. ЦСР предлагает дистанционно отслеживать состояние здоровья населения.

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Количество россиян, которые должны быть охвачены дистанционным медицинским контролем, должно увеличиться до 13,8 миллиона человек в 2024 году до 44,1 миллиона человек к 2035 году, указано в презентации ЦСР.

Все эти меры, по мнению специалистов ЦСР, должны к 2024 году увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет, а продолжительность здоровой (активной) жизни до 68 лет. Сейчас цели правительства — достичь средней продолжительности жизни в 76 лет и продолжительности здоровой жизни в 66 лет к 2025 году. Сегодня средняя продолжительность жизни в стране достигла примерно 72 лет.

Минздрав участвовал в разработке стратегии. Для ее обсуждения министр здравоохранения Вероника Скворцова встречалась с Алексеем Кудриным 18 апреля 2017. Министерство не ответило на запрос о том, насколько ведомство устраивает итоговый вариант концепции ЦСР.

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