Королевская обозвала неизвестного, который облил ее зеленкой
Нардеп от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская назвала подонком того, кто облил ее зеленкой, а также отметила, что в правоохранительные органы еще не обращалась.
Нардеп от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская назвала подонком того, кто облил ее зеленкой, а также отметила, что в правоохранительные органы еще не обращалась.
«С самого начала были
Она отметила, что пока не связывалась с правоохранительными органами.
«Такие методы политической или общественной борьбы я считаю недопустимыми», — добавила Королевская.
Напомним, что народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Наталью Королевскую 2-го июня облили зеленкой в Одессе. Впоследствии стало известно, что Королевская в результате сегодняшнего инцидента в Одессе получила ожог глаза и частичную потерю зрения.