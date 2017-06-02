Королевская обозвала неизвестного, который облил ее зеленкой

«С самого начала были какие-то провокации. Сначала заминировали зал, поступило такое сообщение. Вывели всех женщин, неадекватные личности пытались им угрожать. В тот момент, когда мы вышли из зала, подскочил подонок, который вылил (зеленку, — ред.), попало мне в лицо и в ряд женщин. К сожалению, постраждло глаз. Сейчас я в Одессе в больнице, врачи пытаются делать все что в их силах, чтобы восстановить зрение», — сказала Королевская, сообщает «112 Украина».