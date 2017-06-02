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2 июня, источник: Ipress.ua

Королевская обозвала неизвестного, который облил ее зеленкой

Нардеп от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская назвала подонком того, кто облил ее зеленкой, а также отметила, что в правоохранительные органы еще не обращалась.

Источник: Ipress.ua

«С самого начала были какие-то провокации. Сначала заминировали зал, поступило такое сообщение. Вывели всех женщин, неадекватные личности пытались им угрожать. В тот момент, когда мы вышли из зала, подскочил подонок, который вылил (зеленку, — ред.), попало мне в лицо и в ряд женщин. К сожалению, постраждло глаз. Сейчас я в Одессе в больнице, врачи пытаются делать все что в их силах, чтобы восстановить зрение», — сказала Королевская, сообщает «112 Украина».

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Она отметила, что пока не связывалась с правоохранительными органами.

«Такие методы политической или общественной борьбы я считаю недопустимыми», — добавила Королевская.

Напомним, что народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Наталью Королевскую 2-го июня облили зеленкой в Одессе. Впоследствии стало известно, что Королевская в результате сегодняшнего инцидента в Одессе получила ожог глаза и частичную потерю зрения.

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Королевская обозвала неизвестного, который облил ее зеленкой
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