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00:00 (мск), источник: РИА Новости

МЧС по ошибке предупредило жителей Подмосковья о заморозках до минус 20

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В МЧС по Московской области объяснили техническим сбоем SMS-рассылку с предупреждением о заморозках до минус 20 градусов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Источник: РИА Новости

Из-за сбоя жители Подмосковья получили SMS-сообщения о возможных заморозках 3—4 июня до минус 20 градусов вместо минус 2, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее скриншоты сообщений с неверными данными опубликовали пользователи соцсетей.

​В МЧС пользователям ответили и принесли извинения.

​Как сообщили ранее РИА Новости в центре «Фобос», погода в столичном регионе сейчас отстает от календаря примерно на месяц. Температура держится на уровне 6−8 градусов ниже климатической нормы, в выходные дни холодная погода сохранится.

Комментарии
1
Алексей Самсонов
Матвиенко наверно заонила не в тот МЧС
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