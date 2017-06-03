МЧС по ошибке предупредило жителей Подмосковья о заморозках до минус 20
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В МЧС по Московской области объяснили техническим сбоем
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В МЧС по Московской области объяснили техническим сбоем
Ранее скриншоты сообщений с неверными данными опубликовали пользователи соцсетей.
В МЧС пользователям ответили и принесли извинения.
Как сообщили ранее РИА Новости в центре «Фобос», погода в столичном регионе сейчас отстает от календаря примерно на месяц. Температура держится на уровне 6−8 градусов ниже климатической нормы, в выходные дни холодная погода сохранится.