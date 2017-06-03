МЧС по ошибке предупредило жителей Подмосковья о заморозках до минус 20

Из-за сбоя жители Подмосковья получили SMS-сообщения о возможных заморозках 3—4 июня до минус 20 градусов вместо минус 2, пояснили в пресс-службе ведомства.

​Как сообщили ранее РИА Новости в центре «Фобос», погода в столичном регионе сейчас отстает от календаря примерно на месяц. Температура держится на уровне 6−8 градусов ниже климатической нормы, в выходные дни холодная погода сохранится.