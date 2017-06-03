Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
Ученые выяснили, почему для женщин чай полезнее кофе
"Выглядела сногсшибательно": светский хроникер о экс-жене Пескова
Новая беременность Анны Калашниковой вызвала осуждение и критику
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Без белья в купе поезда: Волочкова поделилась новым снимком
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Рустам Солнцев пострадал от пластической операции
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Тонировка на машинах: началась новая облава
Канадцы пообещали удивить всех надёжным пикапом
Фоторепортажи
12Воспоминания Набережной Круазет
14События недели в фотографиях
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
01:01 (мск), источник: РИА Новости

В США медведь выбежал на поле для гольфа, прервав игру

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Анкоридже на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле. Видео было опубликовано телеканалом ABC News.

​На кадрах видно, как вышедший из-за деревьев зверь направился к флагу, установленному над лункой, встал на задние лапы и толкнул его, а затем отбежал в сторону.

Потом медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их, пока мужчины пытались отпугнуть зверя громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, животное спокойно направилось обратно в лес.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Журналист рассказал о впечатлениях от общения с Путиным
Путин: объем золотовалютных резервов РФ достиг $407 млрд
Совбез ООН расширил санкции против КНДР
Голодец назвала дату введения электронных трудовых книжек
«Роскосмос» анонсировал первый старт корабля «Федерация»
Эксперты приравняли модель здравоохранения России к африканской
В Германии приостановлен рок-фестиваль из-за угрозы теракта
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в 19 регионах России
Спорт
Сборная России без Дзюбы, но с Мутко В пятницу нападающий сборной России Артем Дзюба пропустил утреннюю тренировку, а днем покинул Австрию. На Кубке конфедераций форвард не сыграет
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
В 2017 году ипотечные ставки в Москве будут снижаться
Собянин: «Молчуны» не повлияют на итоги голосования по реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь