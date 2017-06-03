В США медведь выбежал на поле для гольфа, прервав игру
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Анкоридже на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле. Видео было опубликовано телеканалом ABC News.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Анкоридже на Аляске игроки в гольф засняли медведя, выбежавшего на поле. Видео было опубликовано телеканалом ABC News.
На кадрах видно, как вышедший
Потом медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их, пока мужчины пытались отпугнуть зверя громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, животное спокойно направилось обратно в лес.