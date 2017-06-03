В Дании отменили закон о запрете богохульства

«Религия не должна диктовать, что можно и что нельзя говорить на публике», — пояснили свое решение парламентарии.

При этом в датском законодательстве останутся положения, защищающие граждан от угроз или оскорблений, связанных с их религиозной принадлежностью.

До сих пор Дания оставалась единственной скандинавской страной, где за открытое богохульство могли посадить в тюрьму на 4 месяца, хотя в реальности суд чаще обходился назначением штрафов.

За последние 80 лет закон применялся всего несколько раз; одним из самых громких случаев была публикация карикатуры на пророка Мухаммеда в местной газете. Отмена закона освободила от ответственности одного человека, который должен был предстать перед судом на следующей неделе за публикацию в фейсбуке видео, на котором он сжигает Коран. После решения парламента суд отменили.