В Дании отменили закон о запрете богохульства
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — В Дании отменили принятый более трехсот лет назад закон, запрещающий публичное богохульство, сообщает в пятницу The Guardian.
Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — В Дании отменили принятый более трехсот лет назад закон, запрещающий публичное богохульство, сообщает в пятницу The Guardian.
«Религия не должна диктовать, что можно и что нельзя говорить на публике», — пояснили свое решение парламентарии.
При этом в датском законодательстве останутся положения, защищающие граждан от угроз или оскорблений, связанных с их религиозной принадлежностью.
До сих пор Дания оставалась единственной скандинавской страной, где за открытое богохульство могли посадить в тюрьму на 4 месяца, хотя в реальности суд чаще обходился назначением штрафов.
За последние 80 лет закон применялся всего несколько раз; одним из самых громких случаев была публикация карикатуры на пророка Мухаммеда в местной газете. Отмена закона освободила от ответственности одного человека, который должен был предстать перед судом на следующей неделе за публикацию в фейсбуке видео, на котором он сжигает Коран. После решения парламента суд отменили.