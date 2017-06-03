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00:24 (мск), источник: Интерфакс

В Дании отменили закон о запрете богохульства

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU — В Дании отменили принятый более трехсот лет назад закон, запрещающий публичное богохульство, сообщает в пятницу The Guardian.

Источник: Reuters

«Религия не должна диктовать, что можно и что нельзя говорить на публике», — пояснили свое решение парламентарии.

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При этом в датском законодательстве останутся положения, защищающие граждан от угроз или оскорблений, связанных с их религиозной принадлежностью.

До сих пор Дания оставалась единственной скандинавской страной, где за открытое богохульство могли посадить в тюрьму на 4 месяца, хотя в реальности суд чаще обходился назначением штрафов.

За последние 80 лет закон применялся всего несколько раз; одним из самых громких случаев была публикация карикатуры на пророка Мухаммеда в местной газете. Отмена закона освободила от ответственности одного человека, который должен был предстать перед судом на следующей неделе за публикацию в фейсбуке видео, на котором он сжигает Коран. После решения парламента суд отменили.

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