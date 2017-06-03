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01:33 (мск), источник: РИА Новости

Ученые доказали невозможность воскрешения динозавров

МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Палеонтологи из Манчестерского университета в Великобритании пришли к выводу, что воскресить динозавров по остаткам найденного в их костях белка не представляется возможным, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Источник: РИА "Новости"
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Ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру.

Результаты исследований показали, что «ископаемое» вещество соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, чьи биополимеры — белки и ДНК — используются в научных изысканиях с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами.

Отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул, как отмечают ученые, делает невозможным воссоздание ящеров при помощи биотехнологических методов.

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