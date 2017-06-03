Ученые доказали невозможность воскрешения динозавров

Ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру.

Результаты исследований показали, что «ископаемое» вещество соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, чьи биополимеры — белки и ДНК — используются в научных изысканиях с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами.

Отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул, как отмечают ученые, делает невозможным воссоздание ящеров при помощи биотехнологических методов.