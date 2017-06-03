На юге Египта обнаружены десять древних каменных гробниц

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Группа египетских археологов в ходе раскопок близ города Асуан обнаружила десять каменных гробниц, ранее неизвестных науке. По мнению ученых, они относятся к Позднему периоду древнеегипетской цивилизации (664−332 гг. до н. э.), сообщила египетская газета Ahram Online.

Как рассказал журналистам сотрудник Министерства по делам древностей Египта, гробницы, возможно, являются продолжением комплекса Асуанского некрополя на западном берегу Нила. Ранее здесь был обнаружен ряд гробниц эпох Раннего, Среднего и Нового царств. Находка, о которой сообщает издание, по-видимому, относится к Позднему периоду Древнего Египта — с VII по IV век до н. э.