Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Красноярске
Он выступил в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.
Он выступил в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра.
В Красноярске в пятницу, 2 июня, состоялся концерт известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Он выступил в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра на сцене краевой филармонии.
Открыл концертную программу в двух отделениях сводный хор Красноярского колледжа искусств имени П. И.
Хворостовский прилетел в Красноярск 30 мая вместе с дирижером Константином Орбеляном и своим другом — солистом, ведущим американским тенором Стивеном Костелло. 31 мая состоялась первая репетиция с оркестром. В четверг, 1 июня, у артиста был день отдыха, и он вместе с братом Алексеем совершил прогулку на теплоходе по Енисею.