Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Красноярске

В Красноярске в пятницу, 2 июня, состоялся концерт известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Он выступил в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра на сцене краевой филармонии.

Открыл концертную программу в двух отделениях сводный хор Красноярского колледжа искусств имени П. И. Иванова-Радкевича произведением Михаила Глинки «Славься» из оперы «Иван Сусанин». По традиции за дирижерским пультом — Константин Орбелян. В первом отделении прозвучат арии из опер Рубинштейна, Бизе; будут исполнены также произведения Чайковского и Рахманинова. Во втором отделении — Верди, Чайковский, Хачатурян, Булахов и многое другое.

Хворостовский прилетел в Красноярск 30 мая вместе с дирижером Константином Орбеляном и своим другом — солистом, ведущим американским тенором Стивеном Костелло. 31 мая состоялась первая репетиция с оркестром. В четверг, 1 июня, у артиста был день отдыха, и он вместе с братом Алексеем совершил прогулку на теплоходе по Енисею.