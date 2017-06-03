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07:54 (мск), источник: Informburo.kz

В день открытия ЭКСПО Астану накроет проливной дождь — Казгидромет

Открытие ЭКСПО в Астане пройдёт в сопровождении сильного дождя. Такой прогноз даёт Казгидромет.

Источник: Informburo.kz

Синоптики РГП «Казгидромет» обещают ухудшение погоды на 10 июня — день открытия международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, сообщает «Казахстанская правда».

«Под влиянием активного циклона пройдёт сильный дождь с грозой, будет усиление западного ветра до 9−14 м/с и похолодание до +5…+10 градусов ночью, +15…+20 градусов днем. 11 июня ожидается прояснение облачности в связи с выносом тёплых воздушных масс и повышение температуры воздуха до +25…+30 градусов тепла», — информировали специалисты «Казгидромет».

Ранее метеорологи рассказали о погоде на весь июнь, сообщив, что казахстанцев ждёт три волны похолодания, которые будут чередоваться с тёплыми днями.

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