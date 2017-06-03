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07:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае с ЕГЭ по математике выгнали трех выпускников

Следующий ЕГЭ состоится 5 июня.

Экзамен по профильной математике в Красноярском крае написали 9,7 тысяч человек. ЕГЭ прошел в штатном режиме, без технологических сбоев. Все выполненные работы сканируются и отправляются в региональный центр обработки информации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования.

Экзаменационная работа профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий, экзамен длился 3 часа 55 минут.

С экзамена были удалены три выпускника из Норильска, Назарово и Красноярска. У них были обнаружены мобильные телефоны. Пересдать ЕГЭ они смогут только в следующем году. Из-за нарушения порядка проведения ЕГЭ эти выпускники не получат аттестат об окончании школы, поскольку математика является обязательным для сдачи предметом.

«Во всех аудиториях установлены видеокамеры, воспользоваться телефоном или просто пронести его в пункт и остаться незамеченным — невозможно. Порядок для всех один и нарушителей без права пересдачи удаляют с экзамена, их работы аннулируются», — напомнила министр образования края Светлана Маковская.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов. Свои результаты участники узнают не позднее 16 июня 2017 года.

Следующий ЕГЭ состоится 5 июня. В этот день выпускники напишут обществознание.

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