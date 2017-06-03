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07:01 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидается ветреная и холодная погода

Ветер ожидается северо-западный до 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Холодная, ветреная и сырая погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9−11, по области — от 7 до 12 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.

Ветер ожидается северо-западный до 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут плюс 4−6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

Днем в воскресенье погода не изменится — будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 13−15 градусов, в Подмосковье будет плюс 12−17 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

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