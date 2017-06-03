В Московском регионе ожидается ветреная и холодная погода
Ветер ожидается
Ветер ожидается
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Холодная, ветреная и сырая погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 9−11, по области — от 7 до 12 градусов», — уточнил представитель метеослужбы.
Ветер ожидается
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами вновь небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут плюс 4−6 градусов, по области будет от 2 до 7 градусов. Ветер
Днем в воскресенье погода не изменится — будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 13−15 градусов, в Подмосковье будет плюс 12−17 градусов. Ветер