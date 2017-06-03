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07:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

Свадебное фото Есентаевой и Алагузова появилось в соцсетях

Фото известного продюсера Баян Есентаевой в свадебном платье и ее избранника Турсенгали Алагузова появилось в соцсети.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Фото известного продюсера Баян Есентаевой в свадебном платье и ее избранника Турсенгали Алагузова появилось в соцсети на странице продюсера, главы ивент-агентства Жана Муканова.

«Первый номер свадебного журнала “Wedding Four Seasons”! Coming soon (Уже скоро — ред.)», — подписал Муканов свой снимок в Instagram.

Баян Максаткызы несколько месяцев назад пережила развод с мужем после жестокого избиения. Ее экс-супруг Бахытбек Есентаев нанес ей ножевые ранения и осенью прошлого года был осужден к девяти годам лишения свободы.

Как сообщила продюсер в начале года, она приняла предложение руки и сердца бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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