Свадебное фото Есентаевой и Алагузова появилось в соцсетях
Фото известного продюсера Баян Есентаевой в свадебном платье и ее избранника Турсенгали Алагузова появилось в соцсети.
Фото известного продюсера Баян Есентаевой в свадебном платье и ее избранника Турсенгали Алагузова появилось в соцсети.
АСТАНА, 3 июн — Sputnik. Фото известного продюсера Баян Есентаевой в свадебном платье и ее избранника Турсенгали Алагузова появилось в соцсети на странице продюсера, главы
«Первый номер свадебного журнала “Wedding Four Seasons”! Coming soon (Уже скоро — ред.)», — подписал Муканов свой снимок в Instagram.
Баян Максаткызы несколько месяцев назад пережила развод с мужем после жестокого избиения. Ее
Как сообщила продюсер в начале года, она приняла предложение руки и сердца бизнесмена Турсенгали Алагузова.