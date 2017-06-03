Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: разочарованный Путин в Париже только успевал удивляться
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Дворкович заявил, что РФ может пойти на крайние меры из-за Киева
Коммунальные платежи будут рассчитывать с 1 июня по-новому
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
От 7 до 17 лет: дети-актеры, добившиеся недетского успеха
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Сбербанк вновь понизил ставки по ипотеке
Глава космической компании США заявил о пришельцах на Земле – СМИ
СМИ: улики о гибели Боинга были уничтожены ВСУ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Рустам Солнцев пострадал от пластической операции
Васильев о Боне: Не актриса, не певица, не модель
Проект «Кортеж»: показан окончательный вариант дизайна
Hyundai Solaris или Volkswagen Polo: сравнение
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
07:59 (мск), источник: Sports.kz

Конлан включил Головкина в тройку лучших боксеров P4P

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Майкл Конлан озвучил свой личный ТОП-3 лучших боксеров мира независимо от весовых категорий, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Майкл Конлан озвучил свой личный ТОП-3 лучших боксеров мира независимо от весовых категорий, сообщает Sports.kz.

«1. Василий Ломаченко, 2. Геннадий Головкин, 3. Роман Гонсалес», — написал Конлан в твиттере.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тренер Ковалева сравнил силу Головкина и Альвареса
Путин допустил вмешательство американских хакеров в выборы в США
Совбез ООН расширил санкции против КНДР
МО хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии
Экс-сотрудник АНБ заявил о массовой слежке на Олимпиаде-2002
Кисляк оценил перспективы нормализации отношений России и США
После эвакуации на фестивале в Германии задержали двух человек
Россиянин Макеев помещен в одиночную камеру в тюрьме в Мексике
Спорт
Сборная России без Дзюбы, но с Мутко В пятницу нападающий сборной России Артем Дзюба пропустил утреннюю тренировку, а днем покинул Австрию. На Кубке конфедераций форвард не сыграет
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь