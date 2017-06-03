Конлан включил Головкина в тройку лучших боксеров P4P
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Майкл Конлан озвучил свой личный ТОП-3 лучших боксеров мира независимо от весовых категорий, сообщает Sports.kz.
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Майкл Конлан озвучил свой личный ТОП-3 лучших боксеров мира независимо от весовых категорий, сообщает Sports.kz.
Бронзовый призер Олимпиады-2012 Майкл Конлан озвучил свой личный ТОП-3 лучших боксеров мира независимо от весовых категорий, сообщает Sports.kz.
«1. Василий Ломаченко, 2. Геннадий Головкин, 3. Роман Гонсалес», — написал Конлан в твиттере.