В Астане появились новые спецполосы для общественного транспорта

С 3 июня на четырёх проспектах и восьми улицах Астаны появилась выделенная полоса для движения общественного транспорта, сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

«Управление административной полиции ДВД Астана сообщает, что акиматом Астаны в рамках реализации четвёртого этапа внедрения выделенных полос для общественного транспорта “Bus Lane”, с 3 июня 2017 года автобусная полоса появится по проспектам Республики, Тәуелсіздік, Кабанбай батыра, Туран, а также улиц Сарайшык, Байтурсынова, Нажемеденова, Орынбор (Сыганак), Сарыарка, Бейбитшилик, Жумабаева, Ташенова», — говорится в сообщении.

В январе сообщалось, что в Астане до конца 2017 года спецполосы для автобусов введут ещё на 24 улицах с общей протяжённостью общей 64,7 км.