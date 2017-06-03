На время ЭКСПО в Астане запретят почти все виды строительных работ

Акимат Астаны ввёл ограничения по выдаче разрешений на производство земляных и архитектурно-строительных работ во время проведения ЭКСПО-2017, сообщает Elorda.info.

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В постановление сказано, что наложенные ограничения коснутся земляных, архитектурно-строительных работ на территории города. Сами ограничения охватывают весь период выставки с 5 июня по 10 сентября 2017 года.

Ограничения коснутся всех предприятий и организаций независимо от форм собственности, производства земляных и архитектурно-строительных работ.

Отмечается, что правила не распространяются на проведение аварийных работ. Контроль за обеспечением введённых правил будут обеспечивать специальные мобильные группы при районных акиматах.