На время ЭКСПО в Астане запретят почти все виды строительных работ
Введённые ограничения не коснутся только аварийных ремонтных работ.
Введённые ограничения не коснутся только аварийных ремонтных работ.
Акимат Астаны ввёл ограничения по выдаче разрешений на производство земляных и
В постановление сказано, что наложенные ограничения коснутся земляных,
Ограничения коснутся всех предприятий и организаций независимо от форм собственности, производства земляных и
Отмечается, что правила не распространяются на проведение аварийных работ. Контроль за обеспечением введённых правил будут обеспечивать специальные мобильные группы при районных акиматах.