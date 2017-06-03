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08:52 (мск), источник: Nur.kz

Акорда опубликовала архивное видео о принятии госсимволов

Ролик приурочили к их 25-летнему юбилею.

Источник: Nur.kz

На официальной странице Акорды в Facebook появилось архивное видео от 1992 года с памятного заседания Верховного Совета РК, передает NUR.KZ.

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Ролик приурочили к 25-летнему юбилею со дня принятия флага и герба нашего государства.

«4 июня 1992 года, глава государства принял участие в пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва.

В ходе его работы состоялось рассмотрение и утверждение государственных символов Республики Казахстан — Государственного флага и Государственного герба.

В этот же день Нурсултан Назарбаев пoдписал закoны «O Гoсударствeннoм флагe Рeспублики Казахстан», «O Гoсударствeннoм гeрбe Рeспублики Казахстан», «O музыкальнoй рeдакции Гoсударствeннoгo гимна Рeспублики Казахстан», — рассказала пресс-служба президента.

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