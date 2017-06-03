Акорда опубликовала архивное видео о принятии госсимволов

На официальной странице Акорды в Facebook появилось архивное видео от 1992 года с памятного заседания Верховного Совета РК, передает NUR.KZ.

Один из центральных объектов ЭКСПО готовят к запуску

Ролик приурочили к 25-летнему юбилею со дня принятия флага и герба нашего государства.

«4 июня 1992 года, глава государства принял участие в пленарном заседании VIII сессии Верховного Совета Республики Казахстан двенадцатого созыва.

В ходе его работы состоялось рассмотрение и утверждение государственных символов Республики Казахстан — Государственного флага и Государственного герба.