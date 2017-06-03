Для казахстанцев упрощены условия получения японской визы

1. В случае поездки с целью туризма (1) Все документы (программа пребывания, гарантийное письмо и т. п. ), которые требовались до настоящего времени со стороны туристических компаний Японии сдавать не нужно. Необходимо сдать только те документы, которые готовит заявитель. (2) Заявителю кроме визовой анкеты (2 экземпляра), фотографий (2 шт.), заграничного паспорта, необходимо представить документы, подтверждающие возможность оплаты поездки (выписка из банковского счета и т. п. ), программу прибытия, а также документ, подтверждающий бронирования авиабилета. (3) В случае посещения Японии более одного раза станет возможным получение многократной визы (с максимальным сроком до 5 лет).

Как отметили в дипмиссии, объявление об упрощении порядка было озвучено на 6-ом совещании министров иностранных дел в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».

2. В случае поездки с целью делового характера, участия в конференциях, культурного обмена и т. п. (1) В случае если заявитель самостоятельно несет расходы, связанные с поездкой, то с приглашающей японской стороны достаточно представление письма, объясняющего причины приглашения, и программы пребывания. Заявитель кроме визовой анкеты (2 экземпляра), фотографий (2 шт.), заграничного паспорта, справки с место работы должен приложить приказ о направлении в командировку и документ, подтверждающий бронирование авиабилета. (2) В случае если приглашающая японская сторона будет нести расходы, то также как до настоящего момента, необходимо сдать письмо, объясняющее причины приглашения, программу пребывания, гарантийное письмо, документы, касающиеся приглашающей организацией. (3) Станет возможным получение многократной визы со сроком действия от 3 лет, которое было до настоящего времени, до максимальных 5 лет.

3. В случае поездки посещения родственников или знакомых (1) В случае если заявитель самостоятельно несет расходы, связанные с поездкой, то с приглашающей японской стороны достаточно представление письма, объясняющего причины приглашения и программы пребывания. Заявитель должен сдать визовую анкету (2 экземпляра), фотографий (2 шт.), заграничный паспорт, документы, подтверждающие родственные отношения, документы, подтверждающие возможность оплаты поездки (выписка из банковского счета и т. п. ) и документ, подтверждающий бронирования авиабилета. (2) В случае если приглашающая японская сторона будет нести расходы, то также как до настоящего момента, необходимо сдать письмо, объясняющее причины приглашения, программу пребывания, гарантийное письмо, документы, подтверждающие отношения с гарантийном лицом. (3).

В случае посещения Японии более одного раза станет возможным получение многократной визы (с максимальным сроком до 5 лет).

По информации Посольства Японии в Казахстана, упрощения распространяются также на граждан Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии.