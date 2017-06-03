Для казахстанцев упрощены условия получения японской визы
Япония упростила порядок подачи заявлений на визу для граждан Республики Казахстан, передает Казинформ со ссылкой на посольство страны в РК.
Япония упростила порядок подачи заявлений на визу для граждан Республики Казахстан, передает Казинформ со ссылкой на посольство страны в РК.
Как отметили в дипмиссии, объявление об упрощении порядка было озвучено на 6-ом совещании министров иностранных дел в рамках диалога «Центральная Азия + Япония».
Нововведение вступит в силу 5 июня 2017 года.
Предлагаем ознакомиться с условиями нового порядка:
1. В случае поездки с целью туризма (1) Все документы (программа пребывания, гарантийное письмо
2. В случае поездки с целью делового характера, участия в конференциях, культурного обмена
3. В случае поездки посещения родственников или знакомых (1) В случае если заявитель самостоятельно несет расходы, связанные с поездкой, то с приглашающей японской стороны достаточно представление письма, объясняющего причины приглашения и программы пребывания. Заявитель должен сдать визовую анкету (2 экземпляра), фотографий (2 шт.), заграничный паспорт, документы, подтверждающие родственные отношения, документы, подтверждающие возможность оплаты поездки (выписка из банковского счета
В случае посещения Японии более одного раза станет возможным получение многократной визы (с максимальным сроком до 5 лет).
По информации Посольства Японии в Казахстана, упрощения распространяются также на граждан Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии.