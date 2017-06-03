Сюрпризы погоды в июне: дойдет ли до Молдовы летний снег из Москвы

КИШИНЕВ, 3 июн — Sputnik. В начале лета в Москве и в Петербурге выпал снег. Молдавские синоптики рассказали, дойдет ли совсем не июньская погода до республики.

Узнай погоду на сегодня в Молдове

«Это сугубо локальный феномен. Как и в Молдове снегопад в конце апреле, который также прошел локально. Любые подобные явления могут нанести ущерб», — сообщили в Госгидрометеорологической службе.

В субботу в Молдове дневной максимум в среднем составит +27 градусов по Цельсию. В последующие дни сохранится жаркая погода — от +26 до +29. Со среды ожидаются кратковременные дожди с грозами, которые пройдут основном в северной и центральной частях страны.

Как легче перенести сильную жару.

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